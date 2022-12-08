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Kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

08.12.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki şahıs, kaza yaptıkları aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JN 1710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan dönel kavşağa çıktı. Kazada araçta bulunan iki şahıs yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine şahıslar kazaya karıştıkları aracı bırakarak yaralı halde olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, şahısların neden kaçtığını bulabilmek için çalışma başlattı.

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