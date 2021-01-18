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Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

18.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti, ailesi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Niksar ilçesi Mutluca köyü yakınlarında meydana geldi.

Tokat’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti, ailesi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Niksar ilçesi Mutluca köyü yakınlarında meydana geldi. N. A. (36) idaresindeki 60 ABA 709 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ters dönen otomobilden sürücüsü ile araçta bulunan eşi S. A. (36), çocukları A.E.A (7) ve Zeynep A. (2) yaralı olarak çıkartıldı. Ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Zeynep yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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