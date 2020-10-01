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Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.10.2020 23:43 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından ikinci acı haber geldi.

Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Denizli’nin Tavas ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından ikinci acı haber geldi. 61 yaşındaki Mehmet İhsan Dağdeviren’in ardından 22 yaşındaki Celal Kurun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, geçtiğimiz gün Denizli’nin Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efkan Zengin idaresindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı idaresindeki 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarmış, sürücü Çiyancı ve beraberindekiler araçta sıkışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Denizli Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde çalıştıkları ve görevden dönerken kaza yaptıkları öğrenilen yaralılardan 61 yaşındaki Mehmet İhsan Dağdeviren sabah saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından 22 yaşındaki Celal Kurun’da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Çiftçi Eczanesi
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Dinç Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Candan Eczanesi
Pamukkale
İnceoğlu Eczanesi
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