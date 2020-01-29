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Kazada ağır yaralanan Amerikalı kurtarılmadı

AYDIN HABERLERİ  | 29.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Amerikalı, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Selahattin Gerçek’in kullandığı 35 AU 8245 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Söke-Milas kara yolu huzurevi mevkiinde karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Amerikalı, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Selahattin Gerçek’in kullandığı 35 AU 8245 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Söke-Milas kara yolu huzurevi mevkiinde karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde şoförle birlikte sıkışan 3 kişiyi güçlükle çıkardı. Kazada otomobildekilerin dışında tır sürücü ve o esnada hemzemin geçitte çalışan bir işçi de yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır 3 yaralıdan birisi olan ABD vatandaşı Karen Kay Wilson, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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