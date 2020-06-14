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Kazada ağır yaralanan genç kadın, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 14.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde 28 Mayıs günü meydana gelen bir kazada ağır yaralanan ve 17 gündür Akhisar’da özel bir hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.Kaza, 28 Mayıs 2020 günü saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu STR Dinlenme Tesisleri civarında meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde 28 Mayıs günü meydana gelen bir kazada ağır yaralanan ve 17 gündür Akhisar’da özel bir hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kaza, 28 Mayıs 2020 günü saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu STR Dinlenme Tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Demirer (23) idaresindeki 45 SC 8014 plakalı hafif ticari otomobil, aynı yönde seyir halindeyken fren körüğünün patlaması sonucu yavaşlayan Ercüment Özdemir idaresindeki 01 DOZ 90 plakalı TIR’a arkadan çarpmış, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Gökdemir (27), sağ ön koltukta sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan Hatice Gökdemir ile kazada yaralanan kızları İclal Gökdemir (6) ile Miray Gökdemir (2), olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Hatice Gökdemir ise buradaki ilk müdahalelerin ardından Akhisar’da özel bir hastaneye sevk edilmişti.
17 gündür Akhisar’daki özel hastanede yaşam mücadelesi veren Hatice Gökdemir, bugün sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Hacı Ahmet Kılınç Camii’nde öğle vakti sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından Gökdemir’in cenazesi Kula Ebedi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kazada yaralanan şoför Hüseyin Demirer (23) ile Hatice Gökdemir’in kızları İclal Gökdemir (6) ve Miray Gökdemir’in (2) yapılan tedavilerinin ardından tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği öğrenildi.

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Gürer Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
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