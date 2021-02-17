YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kazada ağır yaralanan komisyon görevlisinden acı haber geldi

Kazada ağır yaralanan komisyon görevlisinden acı haber geldi

17.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde tırın, sürücü adayının kullandığı otomobile çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan komisyon görevlisi Tekin Özdemir hayatını kaybetti.Kaza, 14 Şubat Pazar günü Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde tırın, sürücü adayının kullandığı otomobile çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan komisyon görevlisi Tekin Özdemir hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Şubat Pazar günü Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Çine istikametine ilerleyen sürücü adayı B.B. idaresindeki 09 AEK 156 plakalı Renault marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen 48 K 8733 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü adayı B.B., kurs usta öğreticisi E.Z., kurs komisyon görevlileri B.K. ve Tekin Özdemir ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırdı. Kazada ağır yaralanarak Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin Özdemir doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Özdemir’in vefat haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özdemir’in cenazesinin memleketi Van’da toprağa verileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 17 Şubat Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:28
İkindi
16:28
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Çarşamba

Cengız Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Murat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp belediye binasının kapısına çarpan sürücüye adli kontrol uygulandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

120 araçlık katlı otopark 6 yıl süren davanın ardından belediyeye devredildi

Diğer Haberler

Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı

Kooperatifleşen Sultanhisarlı kadınların dinlenme tesisi hizmete açıldı

AK Parti Kuşadası Belediyesi meclis üyesi istifa etti

AK Parti Kuşadası Belediyesi meclis üyesi istifa etti

Söke’nin yeni tarih dergisi “Söke Tarih” tanıtıldı

Söke’nin yeni tarih dergisi “Söke Tarih” tanıtıldı

Rektör Aldemir, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni inceledi

Rektör Aldemir, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni inceledi

Aydın’da otomobil yangını

Aydın’da otomobil yangını

GÜNCELLEME - Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.