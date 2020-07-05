YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Kazada bacağına giren motosiklet pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı

Kazada bacağına giren motosiklet pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı

ORDU HABERLERİ  | 05.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Kazada bacağına giren motosiklet pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı

Ordu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün bacağına saplanan pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Öceli Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Çelik (19) yaralandı.

Kullandığı motosikletin pedal çubuğu sol bacağına saplanan Çelik, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alper Çıraklı tarafından hastanenin acil bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Çelik'in bacağındaki pedal çubuğu çıkarıldı.

Çelik'in tedavisi devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Ordu Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
02:57
Sabah
04:56
Öğle
12:38
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
22:00

Ordu Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Altınordu Eczanesi
Altinordu
Elif Eczanesi
Altinordu
Nur Eczanesi
Altinordu
Ölçek Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Neva Eczanesi
Unye
Zeynep Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.