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Kazada hayatını kaybeden ambulans şoförüne gözyaşlarıyla veda

30.11.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl Devlet Hastanesi nakil ambulansı şoförü Murat Balcı, Muğla’da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 24 Kasım günü Seydikemer Sarıyer Mahallesi’nde meydana geldi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle, yolun kayganlaşması sonucu Murat Balcı’nın (45) kullandığı kamyon şarampole devrildi.

Kamyon sürücüsü sıkıştığı araçtan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti. Balcı’nın cenazesi nakil ambulans şoförlüğü yaptığı İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek helallik alındı. Yakınları ve mesai arkadaşları Balcı’nın cenazesine sarılarak ağladılar. Yapılan duanın ardından cenaze, öğle namazını müteakip defnedilmek üzere Bursa Odunluk Merkez Camii’ne götürüldü.

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