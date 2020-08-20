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Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörüne son görev

MANİSA HABERLERİ  | 20.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kullandığı iş makinası ile göreve gittiği sırada, kazaya karışarak hayatını kaybeden Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Yakup Akay, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, kepçe operatörü Yakup Akay, bugün sabah saatlerinde kullandığı iş makinesi ile çalışma sahasına giderken, bir kargo firmasına ait kamyonunun, kullandığı kepçeye çarpması ile Yeniköy Mahallesi kavşağında kaza geçirdi ve hayatını kaybetti.

Kullandığı iş makinası ile göreve gittiği sırada, kazaya karışarak hayatını kaybeden Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Yakup Akay, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, kepçe operatörü Yakup Akay, bugün sabah saatlerinde kullandığı iş makinesi ile çalışma sahasına giderken, bir kargo firmasına ait kamyonunun, kullandığı kepçeye çarpması ile Yeniköy Mahallesi kavşağında kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Akay’ın kazada hayatını kaybetmesi Şehzadeler Belediyesini hüzne boğdu. 43 yaşındaki Akay, Aşağı Çobanisa Kabristanı’nda düzenlenen cenaze töreni ile sevenlerinin dua ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı cenaze töreninde Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Akay’ın mesai arkadaşları ve sevenleri hazır bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Akay’ın naaşı dualarla toprağa verildi.

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