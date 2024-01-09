YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kazada kaskın önemi: Kamyonete çarptı, yara almadan kurtuldu

Kazada kaskın önemi: Kamyonete çarptı, yara almadan kurtuldu

09.01.2024 10:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde motosiklet yolun ortasında duran kamyonete çarptı.

Sürücünün kaskı sayesinde yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağcılar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet, karşı yöne geçmek isteyen ve yolun ortasında aniden duran kamyonete çarptı. Kaza neticesinde motosiklet sürücüsü kafasını kamyonetin kasasına vurdu. Kafasında kaskı bulunan sürücü kazayı yara alamadan atlattı. Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin yolun ortasında aniden duran kamyonete çarpması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı öncü oldu, mahalle sakinleri sinemada buluştuElazığ merkezin tek kadın muhtarı öncü oldu, mahalle sakinleri sinemada buluştu
Eskişehirli 22 bisikletli şehitleri anmak için 85 kilometre yol kat ettilerEskişehirli 22 bisikletli şehitleri anmak için 85 kilometre yol kat ettiler
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:10
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Cadde eczanesi
Kaynarca
Güneş eczanesi
Hendek
Çiğdem eczanesi
Serdivan
Hakan eczanesi
Sapanca
Yilmaz eczanesi
Kocaali
Gündüz eczanesi
Adapazari
Aile eczanesi
Akyazi
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.