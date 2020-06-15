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Kazada ölen hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

MUĞLA HABERLERİ  | 15.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobil çarpan hamile köpeğin karnındaki yavruları kurtarmak için seferber oldular.

Kazada ölen hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobil çarpan hamile köpeğin karnındaki yavruları kurtarmak için seferber oldular. Telef olan hamile köpeği ameliyat ederek yavruları kurtarmaya çalıştı. Karnından çıkan 8 yavru köpekte telef oldu.
Yalıkavak mahallesinde otomobilin çarpıp kaçtığı hamile köpek, Bodrum Belediyesi Veteriner işlerini harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından bir köpeğe arabanın çarpıp kaçtığı ihbarı alan veteriner işleri müdürlüğü olay yerine Petbulance sevk etti. Olay yerine giden Veteriner Hekim Tuğçe Kayış Kocasarı, ölen köpeğin hamile olduğunu görür görmez petbulanceye alındı. Turgutreis rehabilatasyon ve bakım evine getirilen köpeğin doğumuna günler kaldığı teşhis edildi. Köpek hemen ameliyata alan Veteriner hekimin Tuğçe Kayış Kocasarı ve Veteriner Teknikeri Berna Aktoprak kazada karnından darbe alan köpeğin 8 yavrusunu da kurtaramadı.
Olay yerine giden Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi sorumlusu Fırat Güvençli “aldığımız bir ihbar üzerine Yalıkavak Gökçebel bölgesine geldik. Köpeğe araba çarpmış ve sürücü bize haber vermeden olay yerinden hızlıca uzaklaşmış. Yoldan geçen bir hayvansever bize ulaştı. Olay yerine gittiğimizde köpek ölmüştü maalesef. Lütfen araçlarınızı daha dikkatli kullanın. Bir canlıya çarptığınızda bırakıp gitmeyin” dedi.

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