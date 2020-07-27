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Kazada ölen Nuri Beyazpınar’ın anısına bisikletliler kampı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki bisiklet sürücüsü Nuri Beyazpınar’ın anısına kamp düzenledi.1 ay önce 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi’nde bisikleti ile seyir halinde olan 16 yaşındaki Nuri Beyazpınar, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan motosiklet sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki bisiklet sürücüsü Nuri Beyazpınar’ın anısına kamp düzenledi.
1 ay önce 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi’nde bisikleti ile seyir halinde olan 16 yaşındaki Nuri Beyazpınar, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan motosiklet sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği ve Bafra Bisiklet Topluluğu Bafra’nın Hıdrellez Mahallesi’nde Nuri Beyazpınar anısına kamp düzenledi. Kampa Nurican Beyazpınar’ın ailesi de katıldı. Bisiklet sporcuları kampın ikinci günü arkadaşlarının anısına dağ bisikleti turu yaptı.
Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Hıdrellez’de yaptığımız bu kamp bizim için çok anlamlı. Pedaldaşımız Nurican’ı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Kaza sürecini yakından takip ediyoruz. Ailesinin yanındayız. Arkadaşımızın ölümüne sebep olan kişinin serbest kalması düşündürücü. Adalete güveniyoruz" diyerek kampa destek verenlere teşekkür etti.

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