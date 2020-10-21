YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.Gönen - Bandırma Karayolu 10 ncu km’sinde meydana gelen kazada 10 CDD 88 plakalı otomobil araç ile 34 BMD 969 plakalı araç çarpıştı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.
Gönen - Bandırma Karayolu 10 ncu km’sinde meydana gelen kazada 10 CDD 88 plakalı otomobil araç ile 34 BMD 969 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gönen İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri kaza mahalline ulaştı. Meydana gelen kazada 10 CDD 88 plakalı otomobilin içinde sıkışan Abdulkadir Avcı (68) adlı vatandaşı itfaiye ekipleri özel aletlerle sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdulkadir Avcı’yı tedavisinin gerçekleştirilmesi için Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Doruk Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Gürer Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İtfaiye kurtarma ekibinin ip gösterisi nefesleri kesti
İtfaiye kurtarma ekibinin ip gösterisi nefesleri kesti
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.