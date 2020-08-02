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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 02.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde 13 Mayıs’ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tayfur (28) idaresindeki 34 AY 8045 plakalı motosiklet ile Sezai B. yönetimindeki 55 ABZ 878 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Tayfur ile yanında bulunan Kaan Cenikli yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Tayfur tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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