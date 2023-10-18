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  4. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber 4 gün sonra geldi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber 4 gün sonra geldi

18.10.2023 10:28 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan İlhami Yüce, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza; Cumartesi günü Hüseyin Avni Akın Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Halit Şen’in kullandığı 07 JC 871 plakalı hafif ticari araç, D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan İlhami Yüce’nin kullandığı 07 BAB 160 plakalı motosiklete çapıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü İlhami Yüce, 4 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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