Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden acı haber 4 gün sonra geldi

Kaza; Cumartesi günü Hüseyin Avni Akın Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Halit Şen’in kullandığı 07 JC 871 plakalı hafif ticari araç, D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan İlhami Yüce’nin kullandığı 07 BAB 160 plakalı motosiklete çapıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü İlhami Yüce, 4 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.
Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.