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Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 04.09.2020 18:15 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bekir Gümüş (75) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ilkadim
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Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
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