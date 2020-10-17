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Kazada yaşamını yitiren İYİ Partili Çalık toprağa verildi

MANİSA HABERLERİ  | 17.10.2020 20:54 | Son Güncelleme

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden İYİ Parti Kula Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çalık, memleketi Kula’da toprağa verildi.2019 yerel seçimlerinde Kula’da İYİ Parti’den Belediye Meclis üyesi adayı olan Hüseyin Çalık, dün akşam saat 20.45 sıralarında Uşak iline bağlı Eşme ilçe göleti civarında park halindeki otomobilinin yanında iken, kontrolden çıkan Ahmet H.

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden İYİ Parti Kula Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çalık, memleketi Kula’da toprağa verildi.
2019 yerel seçimlerinde Kula’da İYİ Parti’den Belediye Meclis üyesi adayı olan Hüseyin Çalık, dün akşam saat 20.45 sıralarında Uşak iline bağlı Eşme ilçe göleti civarında park halindeki otomobilinin yanında iken, kontrolden çıkan Ahmet H. idaresindeki 43 KC 694 plakalı kamyonetin önce Çalık’a sonra da otomobile çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çalık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Çalık için bugün İkindi namazının ardından Şah Süleyman Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenaze töreninde, Çalık’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş Çalık’a karşı son görevini yerine getirdi. Çalık, gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından, Kula Ebedi Mezarlığı’na defnedildi.
Öte yandan Çalık’ın ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü Ahmet H. ise Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıktı. Eşme Adliyesi’nde görülen mahkemede Ahmet H.’nin tutuklanmasına karar verildi. Mahkemenin ardından kamyonet sürücüsü Ahmet H. cezaevine gönderildi.

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