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Kazadan sağ kurtuldu, telefonunu ararken 4 metrelik çukura döştü

21.07.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, kazadan sonra telefonunu ararken 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

Biranda kaybolan sürücü, düştüğü yerden vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Kaza, saat 23.40 sıralarında Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Muhammet Raşit Y. (25) idaresindeki 06 BVE 192 plakalı minibüs, Gazipaşa-Alanya eski yolundan D-400 Karayolu’na çıkan Mustafa K. (43) idaresindeki 07 DAY 02 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Her iki araç da çarpışmanın etkisi ile yoldan çıktı. Kazada refüjde ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa K. ile yanında bulunan Bahar D. yaralandı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Daha sonra ’Telefonumu almaya gidiyorum’ diyen Mustafa K., bir anda ortadan kayboldu. Çevredeki vatandaşların arayışları üzerine sürücünün 4 metre derinlikteki beton çukura düştüğü anlaşıldı. Mustafa K., ip yardımıyla çukura inen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti. Ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Mustafa K.’nın hastanede yapılan kontrollerde ise 1.32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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