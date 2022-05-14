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Kazakistan Enerji Bakanı Akçulakov, Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

14.05.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan Enerji Bakanı Akçulakov, Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

MERSİN (AA) - Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını gezdi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Bakan Akçulakov ve beraberindeki ilgililer, Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ile görüştü.

Komarov ve Zoteeva, konuklarıyla santralin inşaat sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Konuklar zorunlu iş güvenliği eğitiminden geçtikten sonra saha gezisi yapıldı.

Soru cevap kısmının ardından ziyaret sona erdi.

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