Kazakistan'dan Gaziantepli sanayicilere yatırım çağrısı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki sanayicileri ziyaret eden Kazak iş insanları, ülkelerine yatırım yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'dan kente gelen bir grup iş insanı, Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci ve birlik yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Kazak iş insanları Türk ve Gaziantepli iş insanlarından Kazakistan'a başta dokunmamış kumaş olmak üzere sanayi yatırımları yapılmasını talep etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kileci, Gaziantep'in birçok ülkede bulunmayan sanayi tesislerine sahip olduğunu aktararak, "Sanayideki yatırımlarımıza bakıldığında sektörel çeşitlilik göze çarpmaktadır. Kazakistan'dan gelen bir grup iş insanıyla Gaziantepli dokunmamış kumaş üreticilerimiz bir araya getirildi. Kazak iş insanları, bizlere ülkelerindeki iş fırsatları ve yatırımlarla ilgili sağlanan kolaylıkları anlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kileci, iş insanlarının Kazakistan'daki tekstil sektörüne yatırım çekmek istediklerini ilettiklerini belirterek, şunları kaydetti: