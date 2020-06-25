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Kazakistan'dan Gaziantepli sanayicilere yatırım çağrısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "Dünyanın birçok ülkesinden sanayicilerimize benzer yatırım teklifleri gelmektedir. Bu, kentimizin sanayi alanında geldiği noktayı göstermektedir"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki sanayicileri ziyaret eden Kazak iş insanları, ülkelerine yatırım yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'dan kente gelen bir grup iş insanı, Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci ve birlik yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Kazak iş insanları Türk ve Gaziantepli iş insanlarından Kazakistan'a başta dokunmamış kumaş olmak üzere sanayi yatırımları yapılmasını talep etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kileci, Gaziantep'in birçok ülkede bulunmayan sanayi tesislerine sahip olduğunu aktararak, "Sanayideki yatırımlarımıza bakıldığında sektörel çeşitlilik göze çarpmaktadır. Kazakistan'dan gelen bir grup iş insanıyla Gaziantepli dokunmamış kumaş üreticilerimiz bir araya getirildi. Kazak iş insanları, bizlere ülkelerindeki iş fırsatları ve yatırımlarla ilgili sağlanan kolaylıkları anlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kileci, iş insanlarının Kazakistan'daki tekstil sektörüne yatırım çekmek istediklerini ilettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazak iş insanları, Gaziantepli sanayicilere iş birliği çağrısında bulundu. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Kazakistan'a ihracatımızın artırılması yönünde biz de düşüncelerimizi paylaştık. Dünyanın birçok ülkesinden sanayicilerimize benzer yatırım teklifleri gelmektedir. Bu, kentimizin sanayi alanında geldiği noktayı göstermektedir. Gaziantep salgında önemli sınav verdi ve dokunmamış kumaş üretimiyle Türkiye'nin gururu haline gelmiştir."

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