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Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.04.2020 23:58 | Son Güncelleme

Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Kazakistan'dan uçakla getirilen 164 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na inen uçakla yurda gelen 164 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantinaya alınan 164 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.

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