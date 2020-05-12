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Kazakistan'dan getirilen 72 Türk vatandaşı Batman'da yurda yerleştirildi

BATMAN HABERLERİ  | 12.05.2020 22:43 | Son Güncelleme

Kazakistan'dan getirilen 72 Türk vatandaşı Batman'da yurda yerleştirildi

Kazakistan'dan getirilen 72 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Batman'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Kazakistan'da bulunan 72 Türk vatandaşı, tahsis edilen uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirildi.

Otobüslerle Batman'a getirilen 72 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsündeki Batman Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşların ateşleri ölçüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Kazakistan'dan getirilen vatandaşları 14 gün boyunca misafir edeceklerini söyledi.

Özperk, "Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları karşılanacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Temennimiz hiçbir vatandaşımızın bu salgına yakalanmamış olmasıdır. İnşallah karantina sürecinde onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Misafirlerimizin yemek ihtiyacını da Türk Kızılay Batman Şubesi karşılayacak." dedi.

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