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Kazakistan'dan Türkiye'ye yılda 500 bin turist geliyor

11.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: - "Kazakistan olarak en çok turisti Türkiye'ye gönderiyoruz. Son yıllarda sağlık turizminde de büyük gelişmeler var"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakların tatil için en fazla Türkiye'yi tercih ettiklerini, ülkelerinden Türkiye'ye yılda 500 bin turist geldiğini bildirdi.

Kemer Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saparbekuly, Antalya'da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Bu yıl Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladığını, bağımsızlığını ilk kabul eden ülkenin de Türkiye olduğunu anlatan Saparbekuly, iki ülke liderlerinin diyalog ve işbirliğiyle ilişkilerin daha da geliştiğini aktardı.

İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen düşmediğini belirten Saparbekuly, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti. İki ülke arasında yatırım alanında da güçlü işbirliği bulunduğuna değinen Saparbekuly, geçen yıl Türkiye'nin Kazakistan'da yatırım yapan ilk 10 ülke arasına girdiğini bildirdi.

Kazakların tatil açısından da en fazla Türkiye'yi tercih ettiklerini anlatan Saparbekuly, şunları kaydetti:

"Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyon. Kazakistan olarak en çok turisti Türkiye'ye gönderiyoruz. Son yıllarda sağlık turizminde de büyük gelişmeler var. Kazakistan'dan Türkiye'ye yılda 500 bin turist geliyor. Bu Kazakların Türkiye'ye olan sevgisini gösteriyor. Kazaklar Kemer'i çok seviyor. Salgın nedeniyle uçuş sayıları azaldı ama Kazakistan'dan Antalya'ya haftalık 20 uçuş oluyor."

Belediye Başkanı Topaloğlu da ilçe olarak Kazakistan ile ilişkileri turizm, kültür ve sağlık alanında güçlendirmek istediklerini belirtti.

Belediye olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını aktaran Topaloğlu, bu alanlarda ortak çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.

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