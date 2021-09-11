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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'den Sivas Valisi Ayhan'a ziyaret

11.09.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'den Sivas Valisi Ayhan'a ziyaret

SİVAS (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Ayhan, Saparbekuly ve beraberindeki heyeti tarihi valilik binası önünde karşıladı.

Daha sonra yapılan görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, Kazakistan ile Sivas arasında ticaretin daha da geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Biz üretim kapasitemize çok güveniyoruz. Kentin dokusuna uygun ürettiğimiz karakteristik ürünlerin Kazakistan'da ciddi alıcı bulacağına inanıyoruz. Özellikle lojistik ve taşımacılıkta demir yolu bizim için önemli bir şans. Ayrıca tarihsel bir mazimiz var. İşte o maziyi daha da anlamlı hale getirmek için her alanda iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Ozanlar şehri Sivas'ı çok beğendiğini dile getiren Saparbekuly ise iki ülke arasında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile başlayan ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde artarak devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye'den ülkemize gelen yatırımlar her sene basamak basamak yükselmekte. Türkiye, şu an Kazakistan'da en büyük 14. yatırımcı ülke konumunda. 2019-2020 ise 30 yıllık ilişkilerimize bakacak olursak yatırımın en çok yapıldığı dönem oldu. Tabi bunda Kazakistan'daki altyapı ve yatırım şartlarının uygun olması etkili oldu. Şu anda Kazakistan'daki her 8 yatırımcıdan biri Türk yatırımcıdır ve 3200'e yakın Türk şirketi faaliyet göstermekte. Türkiye, sanayi yatırımı yapan ülkeler arasında ise ilk 4 ülkeden biri."

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