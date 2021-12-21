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Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Antalya'da kutlandı

21.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Antalya'da kutlandı

Antalya'da, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan ve Avrasya Devletlerinin Dostluk ve Kültür Derneğince, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Nurgisa Tiendiyev Sanat Akademisi sanatçıları Maya İsmailova, Erlan Kokeev ve Ayjan Kız Dans Topluluğu sahne aldı.

Kutlama programına Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı'nın yanı sıra kentte yaşayan Kazakistanlılar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sarı, yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı.

Kazakistan'ın bağımsız ve özgür bir ülke olarak ayakları üzerinde dimdik durduğunu belirten Sarı, "Kazakistan, güçlü, demokratik bir devlet olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Muratpaşa'da iki ülke vatandaşlarının duygudaşlığı, yol ve kader birlikteliği, en derin şekilde yaşanıyor." dedi.

Geçen yıl doğumunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla Kazakistanlı şair, besteci, filozof ve ülkenin bağımsızlığının ruhani lideri Abay Kunanbayoğlu'nun adını ilçedeki bir parka verdiklerini hatırlatan Sarı, Muratpaşa Belediyesi olarak akraba topluluklarla bağların güçlenmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Sarı, bu çalışmalarla aynı zamanda insanlığa ve dünya barışına katkılar sağlayacak birliktelik bilincini oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

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