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Kazakistanlı öğretmen Türkiye'de total kalça protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu

10.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy: - "Yaptığımız tetikler sonucunda hastamızın sol kalçasının olması gereken yuvasında olmadığını ve buna bağlı olarak sol bacağının 7 santim kısa olduğunu gördük. Teşhisin sonucunda hastamıza total kalça protezi ameliyatını uyguladık. Bacağındaki kısalığı büyük ölçüde giderdik" - Altıngül Token: - "İstanbul Medipol Mega'da attığım ilk bastonsuz adımla çocuğumdan bu yana kurduğum hayallerimin ötesine yürüdüm. Tarifi güç duygular içindeyim"

İSTANBUL (AA) - Kazakistan'da doğuştan kalça çıkıklığı ve sol bacağının 7 santim kısa oluşu nedeniyle hayatını ağrılar içinde geçiren 34 yaşındaki öğretmen Altıngül Token, İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde total kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, Medipol Mega Üniversite Hastanesi, doğuştan kalça çıkığı nedeniyle topallayarak yürüyebilen 34 yıllık hayatını ağrılar içinde geçiren Kazakistanlı öğretmenin umudu oldu. Doğuştan kalça çıkığıyla dünyaya gelen, sol bacağının 7 santim kısa oluşu nedeniyle yürümekte zorlanan Altıngül Token, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy'un gerçekleştirdiği 3 saatlik operasyonun ardından ağrılara ve bastona veda etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İbrahim Azboy, "Hastamızın sol kalçasında doğuştan kalça çıkıklığı vardı. Çıkık ve kısalık nedeniyle 10 yıldır sol kalçasında ağrı başlamıştı. Ağrıları zamanla şiddetlenmişti. Dengesiz yürümeye bağlı olarak sağ diz ve bel ağrıları da baş göstermişti. Yaptığımız tetikler sonucunda hastamızın sol kalçasının olması gereken yuvasında olmadığını ve buna bağlı olarak sol bacağının 7 santim kısa olduğunu gördük. Teşhisin sonucunda hastamıza total kalça protezi ameliyatını uyguladık. Bacağındaki kısalığı büyük ölçüde giderdik. Ameliyattan bir gün sonra hastanın yürümesine izin verdik. Yerleştirdiğimiz kalça protezi, 25 ila 30 yıl boyunca hastamızı ağrısız ve hareketli bir eklem konforlu bir yaşam sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalça protezi sonrası ortalama 4 ila 6 aylık bir iyileşme süreci olduğunu aktaran Azboy, "Ameliyattan hemen sonra yürümeye, sandalyeye oturtup kalkmaya, iki ay sonra araç kullanmaya, 6 ay sonra çömelmeye izin veriyoruz. Hastaların tamamına yakınında yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de kalça protezi ameliyatını yüzyılın en başarılı ameliyatlarından biri olarak kabul etmiştir. Birkaç saatlik ameliyat sonrasında hastalar, uzun yıllar ağrılarından ve sancılarından kurtuluyorlar. Günlük aktivitelerine, yürüyüşlerine, iş ve sosyal yaşamlarına ağrısız ve rahat bir şekilde devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hayallerimin ötesine yürüdüm"

Altıngül Token ise çocukluğunun parkta oynayan çocukları izlemekle geçtiğini, artık okul bahçesinde öğrencileriyle koşturacağı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Ülkesinde doktorların ameliyatı çok riskli bulup ağrı kesiciler ve bastonla hayatını sürdürmek zorunda olduğu söylemeleri üzerine umut arayışını sınır ötesine taşıdığını aktaran Token, şunları kaydetti:

"Kalça çıkıklığı çocukluğundan beri hayatımı güçleştirdi. Her adımım ekstra efor ve acı demekti. Biraz fazla yürüsem çektiğim ağrılar yüzünden geceleri uyuyamıyordum. Eşyalarımı taşımada zorlanır, ağırsa kaldıramazdım. Çocukluğum parklarda ve bahçelerde oyun oynayan arkadaşlarımı izlemekle geçti. Topalladığım için onların oyunlarına katılmazdım. Zamanla ağrılarım şiddetlendi. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğimi ağrılarım nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. Son zamanlarda ev işlerimi ve çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyordum. Bugüne kadar hayatın güçlüklerine karşı iki hayalle direndim. Öğretmenlik mesleği hayalimdi gerçekleşti. Derse bastonsuz girmekse hayallerimin bile ötesindeydi.

İstanbul Medipol Mega'da attığım ilk bastonsuz adımla çocuğumdan bu yana kurduğum hayallerimin ötesine yürüdüm. Tarifi güç duygular içindeyim. Yarıda bıraktığım öğretmenliğime tekrar başlayacağım. Öğrencilerimin okul bahçesindeki oyunlarına katılacağım. Önümdeki yılları ağrısız ve bastonsuz geçireceğim için çok ama çok mutluyum. Ameliyatımı başarı ile gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Azboy hocama, tüm asistan doktorlara, güler yüzlü hemşirelere, hastane çalışanlarına ve benimle gönülden ilgilenen ve ağırlayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi personellerine şükranlarımı sunuyorum."

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