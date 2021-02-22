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Kazakistanlı siyasetçi ve iş adamları Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

22.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Kazakistanlı siyasetçi ve iş adamları Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, siyasetçi ve iş adamlarından oluşan 7 kişilik Kazakistanlı heyeti makamında ağırladı.Türkiye’de bir dizi temaslarda bulunan 7 kişilik Kazakistanlı heyet, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, siyasetçi ve iş adamlarından oluşan 7 kişilik Kazakistanlı heyeti makamında ağırladı.
Türkiye’de bir dizi temaslarda bulunan 7 kişilik Kazakistanlı heyet, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Turan Partisi Genel Başkanı Nurzhan Altayev, İş Adamlar Derneği Başkanı ve Almatı Yönetim Üniversitesi Rektörü Asylbek Khozhakhmetov, Ai-Say Şirketi Genel Müdürü Askar Omar, Turan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zhazira Duisenbekova, İş Adamı Zhenisbek Dulat, İş Adamı Zhomart Kosanov ve Ykylas Vakfı Başkanı Kalilla Majanov’dan oluşan ekibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı karşıladı.

“Türk dünyasının birliğini sağlamak istiyorlar”
Samimi bir havada geçen görüşmede taraflar arasında Türk dünyasının birliğine katkıda bulunmak, güç vermek konularında fikir alışverişi yapıldı. Partilerinin amacının Türk dünyasında birliği sağlamak olduğunu söyleyen Altayev, “Türkiye’ye Turan birliğini tanıtmaya geldik. Buradaki politikacılar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları olsun bütün herkesi dolaşıp amacımızı anlatıyoruz. İlk olarak Bağcılar Belediyesi’nden başladık. İş adamları da bizimle birlikte geldi. Buradaki iş adamlarıyla tanışıp kaynaşıp ortaklık yapmak istiyorlar. Kazakistan’da yatırım yapmak isteyenlere de her türlü yardımı sağlayacağız. İş birliği yaparak güçleneceğiz” dedi. Ayrıca, Kazak heyet yerel yönetimler arasında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Bağcılar Belediyesi’nin bilgi, deneyim ve tecrübelerinden yararlandı. Başkan Çağırıcı da eğitimden kentsel dönüşüme kadar şehircilikle alakalı yaptıkları projelerle ilgili paylaşımda bulundu.

“Ata yurdumuzdan kardeşlerimiz geldi”
Konuk heyeti Bağcılar’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ata yurdumuz olan Kazakistan’dan gelen kardeşlerimize ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yararlı ve güzel bir görüşme oldu. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak hem fikri hem danışmanlık konusunda desteği kendilerine vereceğimizi söyledik” dedi.
Görüşmeden sonra misafirler, yeni hizmet binasını gezdi.

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