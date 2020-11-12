YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kazaların önlenmesi için kurban kesip dua ettiler

Kazaların önlenmesi için kurban kesip dua ettiler

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, vatandaşlar ölümlü kazaların yaşandığı yolda kurban kesip dua etti.

Kazaların önlenmesi için kurban kesip dua ettiler

Burhaniye ilçesinde, vatandaşlar ölümlü kazaların yaşandığı yolda kurban kesip dua etti. Kesilen kurbanların etleri de Belediye Aşevine bağışlandı.
İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli mahallesini ilçe merkezine bağlayan yolda yaşanan ölümlü kazalar vatandaşları harekete getirdi. Börezli muhtarı Aydın Bayder’in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, kazaların yaşandığı noktalarda iki koçu kurban etti. Börezli yolunda geçtiğimiz yıl yaşanan motosiklet kazasında 18 yaşındaki Eran Aygün hayatını kaybederken, iki hafta önce de 22 yaşındaki Ali Yavaş hayatını yitirdi. Yolda çok sayıda kaza yaşandığını anlatan Muhtar Aydın Bayder, “Köylülerle bir araya gelerek yolda kazaların yaşandığı Börülceköy mezarlığı yanında iki ayrı noktada kurban kestik. İmam Mehmet Kocabaş’da dua yaptı. Allah bir daha kaza göstermesin. Kesilen kurbanların etlerini de Belediye Aşevine bağışladık” dedi.

Kazaların önlenmesi için kurban kesip dua ettiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:58
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Balkan Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.