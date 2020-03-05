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Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 4 Mart 2020 günü 58 tim 845 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün ilkbahar yaz dönemi hazırlıklarına engel olmak, sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandıkları bölgeleri tespit ederek kullanılmaz hale getirmek yardım, yatakçı ve işbirlikçilerini yakalamak maksadıyla KAPAN-3 Kazan Operasyonu başlatılmıştır.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyonda 3 sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 4 Mart 2020 günü 58 tim 845 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün ilkbahar yaz dönemi hazırlıklarına engel olmak, sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandıkları bölgeleri tespit ederek kullanılmaz hale getirmek yardım, yatakçı ve işbirlikçilerini yakalamak maksadıyla KAPAN-3 Kazan Operasyonu başlatılmıştır. 4 Mart 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan aramalarda; 1 adet AT-4 füzesi, 496 adet doçka mühimmatı, 980 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 adet şarjör, 8’li pil bloğu ve 3 jelikan içerisinde muhtelif erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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