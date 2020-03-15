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Kazancı Kültür Merkezinin temeli atıldı

KARAMAN HABERLERİ  | 15.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesine yapılacak olan kültür merkezinin temel düzenlenen törenle atıldı.Temel atma töreni Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesine yapılacak olan kültür merkezinin temel düzenlenen törenle atıldı.
Temel atma töreni Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Taşgın törende yaptığı konuşmada, kültür merkezinin Kazancı’ya ve özellikle gelecek nesillere çok faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, hayırlı olmasını diledi. Törende daha sonra Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi ve temel atıldı.
Yapılacak olan kültür merkezi ile ilgili bilgi veren Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, 2020 yılı yatırımlarından ilkinin temelini attıklarını belirterek, "Binamızın birinci katı yaklaşık bin 100 metrekareden meydana geliyor. Birinci katı kapalı pazar yeri olarak ve boş zamanlarında da otopark olarak planlandı. İkinci katı 600 metrekarelik bir oturuma sahip, 400 metrekaresi belediye hizmet binası, 200 metrekaresi de kültür merkezi olarak planlandı. Üçüncü katı ise mutfak, bebek bakım odası, mescit, banyo, tuvalet bölümlerden meydana geliyor. İlaveten 450 metrekarenin üzerinde çelik konstrüksiyon üzerine çok amaçlı bir salon olarak kullanılacak. İnşallah Ağustos’ta açılışını yapacağız" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kazancı Belediyesine hibe edilen kamyon da belediye binası önünde teslim alınarak hizmete girdi.

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Ayranci
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Basyayla
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Ermenek
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