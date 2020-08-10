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Kazancı’ya yapılacak tekstil atölyesinin temeli törenle atıldı

KARAMAN HABERLERİ  | 10.08.2020 17:13 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesine belediyenin girişimleriyle yaptırılacak tekstil atölyesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.Temel atma töreninde bir konuşma yapan Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, beldedeki genç nüfusun belde dışına göçünü engellemek için belediye olarak farklı iş kollarında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kazancı’ya yapılacak tekstil atölyesinin temeli törenle atıldı

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesine belediyenin girişimleriyle yaptırılacak tekstil atölyesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Temel atma töreninde bir konuşma yapan Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, beldedeki genç nüfusun belde dışına göçünü engellemek için belediye olarak farklı iş kollarında çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Temelini attıkları tekstil atölyesinin beldeye hayırlı olmasını dileyen Tuncel, “Amacımız beldemizdeki farklı iş kollarını çoğaltmaktır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında genç nüfusun belde dışına göçünü engellemek ve halkımıza yeni iş istihdamı sağlamak için beldemiz merkez mahalledeki cami arkasında bulunan arsaya tekstil atölyesi yapıyoruz. Bu mücadelemizde bizlere desteklerini hiç esirgemeyen AK Parti Mersin Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve inşaatın yapımını üstlenen Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen’e beldemiz ve şahsım adıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tekstil atölyesinin temeli yapılan duanın ardından atıldı. Bin metre kare alana yapılan atölyenin 3 ayda tamamlanması planlanıyor. Atölye tamamlandığında 250 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Kazancı’ya yapılacak tekstil atölyesinin temeli törenle atıldı

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