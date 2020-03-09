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Kazandıran alışveriş Forum Kayseri’de

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Forum Kayseri’nin kazandıran kampanyaları devam ediyor.

Kazandıran alışveriş Forum Kayseri’de

Forum Kayseri’nin kazandıran kampanyaları devam ediyor. 9-15 Mart 2020 tarihleri arasında Forum Kayseri mağazalarından alışveriş yapanları sürpriz hediyeler bekliyor.
Yıl boyunca düzenlediği kaliteli ve keyifli etkinliklerin yanı sıra cazip fırsatlar da sunan Forum Kayseri, ’Kazı - Kazan’ kampanyasıyla alışverişleri kazanca çevirmeye devam ediyor. 9-15 Mart 2020 tarihleri arasında Forum Kayseri’den aynı gün içinde toplam 350 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, bir Kazı - Kazan kartına sahip olacak. Kampanya boyunca Kazı - Kazan kartlarıyla anında sürpriz hediyeler dağıtacak olan Forum Kayseri, ziyaretçilerinin alışveriş keyfine heyecan katacak.
Alışveriş yaptıkça kazandıran özel kampanyaya katılmak isteyenler, Forum Kayseri’ye davetli.

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:54
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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