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Kazanlar binlerce kişi için kaynıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi günlük 8 bin 500 kişiye çorba ve sıcak yemek servisinin yanı sıra vatandaşların taziyelerinde de onları yalnız bırakmayarak yemek ikramında bulunuyor.Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde bulunan aşevinde, mesai gözetilmeden çalışılarak ihtiyaç sahibi ve taziyesi olan vatandaşlar için yemek ve çorba hazırlanıyor.Aşevi tarafından her gün 16 noktada bulunan çorba dağıtım kulübelerine ve 4 merkezdeki yemek dağıtım evlerine çorba ve yemek götürülüyor.

Kazanlar binlerce kişi için kaynıyor

Şahinbey Belediyesi günlük 8 bin 500 kişiye çorba ve sıcak yemek servisinin yanı sıra vatandaşların taziyelerinde de onları yalnız bırakmayarak yemek ikramında bulunuyor.
Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde bulunan aşevinde, mesai gözetilmeden çalışılarak ihtiyaç sahibi ve taziyesi olan vatandaşlar için yemek ve çorba hazırlanıyor.
Aşevi tarafından her gün 16 noktada bulunan çorba dağıtım kulübelerine ve 4 merkezdeki yemek dağıtım evlerine çorba ve yemek götürülüyor. Bunların yanı sıra taziye evlerinde cenazesi olan vatandaşların acılarına ortak olunarak; yemek, ayran, çay, şeker, tabak, kaşık, sofra ve gül suyu veriliyor.
Yemekler hijyenik ortamda hazırlanıyor
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aşevinde hazırlanan yemeklerin son derece modern ve hijyenik koşullarda hazırlandığını belirterek, “Yemekler hazırlanırken besin değeri yüksek, lezzetli yemekler seçiliyor. Aşevimizde çıkan yemeklerden ilçemiz sınırları içerisinde bulunan dar gelirli, yaşlı, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelliler faydalanıyor” dedi.
Vatandaşların taziyelerinde de yanındayız
Dört ayrı noktada yemek dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Her sabah 16 noktada sıcak çorba ikramı yapılıyor. Günde 8 bin 500 kişiye buralarda sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Sıcak yemek ikramımızdan da yine 8 bin 500 kişi faydalanıyor. İhtiyaç sahibi aileler her gün öğle saatlerinde belirtilen noktalara giderek yemeklerini alıyor. Amacımız, gerçek ihtiyaç sahiplerinin kimseye muhtaç olmadan karnını doyurabilmeleri. Ayrıca vatandaşlarımızın en acılı günlerinde onların yanında olarak taziyelerinin ilk günlerinde yemek, ayran, çay, şeker, tabak, kaşık, sofra ve gül suyu veriliyor. Böylelikle vatandaşlarımızın acılarını da paylaşarak hafifletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Kazanlar binlerce kişi için kaynıyor

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Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
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Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Çınarlı Eczanesi
Sahinbey
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