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Kazara arkadaşını vuran serbest bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

Samsun’da birlikte içki içtiği arkadaşını tüfekle kazara vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da birlikte içki içtiği arkadaşını tüfekle kazara vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T.(22) arkadaşı S.Ş. (24) ile birlikte içki içerken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.Ş. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ş. tedavi altına alındı. V.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan V.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ilkadim
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Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Subaşı Eczanesi
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Yeni Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
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