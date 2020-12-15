Samsun’un Çarşamba ilçesinde kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi’nde meydana geldi. M.S.(42), G.E. (38) ve Y.A. (51) isimli şahıslar birlikte ava çıktı. Fındık bahçesinde yapılan av sırasında M.S.’nin av tüfeği ile Y.A.’yı kazara kafasından vurarak öldürdüğü iddia edildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler olay yerine intikal ederek gerekli incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

