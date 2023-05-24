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  4. Kazaya uykuda yakalandılar: 6 kişi yaralandı

Kazaya uykuda yakalandılar: 6 kişi yaralandı

24.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki servis midibüsü yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

İşten eve gittiği ve uyuduğu öğrenilen 5 işçi ile şoför yaralandı.
Kaza, Serdar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimdeki 41 P 4089 plakalı Isuzu marka servis midibüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 5 işçi ve şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Otobüste yaklaşık 15 işçinin olduğu ve işten çıkarak eve gittikleri öğrenildi.

Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen işçi Durmuş Murat, "Kazanın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Kaza olduğunda uyuyordum, gürültü sesine uyandım. İşten çıkıp eve doğru gidiyorduk" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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