YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

ÇORUM HABERLERİ  | 19.02.2020 13:06 | Son Güncelleme

Çorum’da, yere düşürdüğü silahın ateş alması sonucu kafasına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, merkeze bağlı Çobandivan köyünde meydana geldi.

Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Çorum’da, yere düşürdüğü silahın ateş alması sonucu kafasına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Çobandivan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Hikmet Kaya(46) evindeyken elindeki silahı düşürdü. Yere düşen silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralanan Kaya, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavi altında olan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaya’nın cenazesi Hitit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Çobandivan köyünde toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Çorum Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:59
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Haboğlu Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.