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  4. Kazdağı Milli Parkı’ndan kuş bakışı kartpostallık "kış" görüntüleri

Kazdağı Milli Parkı’ndan kuş bakışı kartpostallık "kış" görüntüleri

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kazdağı Milli Parkı’ndan kuş bakışı kartpostallık "kış" görüntüleri

BALIKESİR (AA) - Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içerisinde bulunan Kazdağı Milli Parkı’nın kar manzarası havadan görüntülendi.

Biyolojik çeşitlilik endemik bitki türleri, orman ve su ekosistemleri, mitolojik geçmiş ve çevresindeki geleneksel yaşam tarzıyla eşsiz öneme sahip olan Kazdağları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce drone ile görüntülendi.

Park, kuş bakışı manzarasıyla seyir zevki yaşatıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından da önemli bitki alanlarına dahil edilen milli parka ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı'nın doğal bir hazine olduğu belirtildi.

Biyolojik çeşitliliğin öneminin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar Kazdağı’nda 1000 bitki lokasyonu tespit edilmiştir. Başta Kazdağı Göknarı olmak üzere 32 adet Kazdağı'na endemik tür bulunmaktadır. Bunun yanında Türkiye'nin endemik türü olan ve Kazdağı’nda yetişen 48 adet, endemik olmayan ancak Türkiye'de sadece Kazdağı’nda yetişen 15 adet tür bilinmektedir. Bu güzellikleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak doğaseverlerin görebilmesi için havadan görüntüledik."

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