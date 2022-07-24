Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, söndürüldü.
Çamcı ve Hacıarslanlar mahalleleri arasındaki zeytin bahçesinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü 2, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği de bir itfaiye aracı ile müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan örtü yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, zeytinliğin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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