YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

24.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, söndürüldü.

Çamcı ve Hacıarslanlar mahalleleri arasındaki zeytin bahçesinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü 2, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği de bir itfaiye aracı ile müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan örtü yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, zeytinliğin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller dolduHava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir zeytinlik

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
04:09
Sabah
05:53
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:37
Yatsı
22:14

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Pazar

Budakoğlu Eczanesi
Altieylul
Yonca Eczanesi
Altieylul
Kınık Eczanesi
Karesi
Öntan Eczanesi
Karesi
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.