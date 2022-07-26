Kazdağları'nda endemik bitkileri koparan kişilere 650 bin lira para cezası kesildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan "Sarıkız Çayı" bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.
Kazdağları Milli Parklar Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyada sadece Kazdağları'nda bulunan "Sarıkız Çayı" (Sideritis trojana) bitkisini kopardığı belirlenenlere idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince milli park içerisinde topladıkları yaklaşık 350 kilo "Sarıkız Çayı" ile yakalanan 6 kişiye toplamda 657 bin 558 lira para cezası kesildiği bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, bitkilerin sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkardığı da vurgulandı.
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