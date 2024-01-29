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Kazdağları'nda kar etkili oluyor

AA AA
29.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Sabaha karşı başlayan kar nedeniyle Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerini Kazdağları'ndan geçerek birbirine bağlayan kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Buzlanma nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak kaza yaptı.

Karayolları ekipleri, güzergahı açık tutabilmek amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kazdağları'nın Hanlar, Kumluca mevkileri ile Havran'ın kırsal Kalabak Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin araçlarında kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Havran kar kazdağları

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