Kazdağları’nda sürpriz kar yağışı

Gece saatlerinde Kazdağları’nda başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Sabah saatlerine kadar süren kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Kazdağları’nın Kumluca, Hanlar, Eybek bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreye ulaştı. Kazdağları’nda kar güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

Kazdağları’nda yaşayan Gülsüm Yalazı “Kar yağışı gece başladı. Beklemiyorduk bu kar yağışını. Bu sene çok kar olmadı. Keşke bu kar daha önce yağsaydı. Bölgede bahar geldi çiçekler açtı. İnşallah don olayı olmaz” dedi.

Yetkililer Edremit Yenice Karayolu’nu kullanan sürücülere buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını isterken ekipler ise bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

