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Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi

08.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak: - "Birkaç bölgede yılkı atı var. Bunları gördüğüm yerde de mutlaka fotoğraf kadrajıma almaya çalışıyorum. Kadraja ayrı bir güzellik veriyor"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi.

Kazdağları'nda doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşayan yılkı atları, Hanlar ve Kumluca mevkisi yakınlarında otlarken kameralara yansıdı.

Kendi başlarına insanlardan uzak bölgelerdeki alanlarda yaşayan yılkı atları, parlak tüyleri ve bakımlı halleriyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim bölgedeki fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken atlar, zaman zaman objektiflere yansıyor.

Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları bölgesinde sınırlı sayıda yılkı atı bulunduğunu ve tüm yıl boyunca bütün bölgeyi dolaştıklarını bildirdi.

Yıllardır Kazdağları'nın fauna ve florasını fotoğrafladığını ifade eden Kolçak, "Nadir gördüğümüz yılkı atları da bu bölgelerde yaşıyor. Birkaç bölgede yılkı atı var. Bunları gördüğüm yerde de mutlaka fotoğraf kadrajıma almaya çalışıyorum. Kadraja ayrı bir güzellik veriyor." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Sevcan Talaz da 8 yılı aşkındır yürüyüş grubuyla bu bölgelerde her yeri gezdiklerini belirterek, "Bölgede çok gördüğümüz hayvanlar var, harika doğa görselleri de var ama yılkı atlarına maalesef çok az rastlayabiliyoruz. Rastladığımda da mutlaka fotoğraf karesine alıyorum." diye konuştu.

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kazdağları yılkı atları

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