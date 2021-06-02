Kazdağları'ndaki bahçesinde oluklu kertenkele bulan muhtardan çiftçilere hayvanı öldürmemeleri çağrısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerindeki bahçesinde gördüğü oluklu kertenkeleyi alıp doğal yaşam alanına bırakan muhtar, çiftçilerden hayvanı yılan zannedip öldürülmemelerini istedi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı ve doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, AA muhabirine, bahçesine giren ve halk arasında "kör yılan" olarak bilinen oluklu kertenkelenin çoğu zaman yılanla karıştırıldığını söyledi.

Bu sürüngenin tehlikesiz olduğunu belirten Kolçak, "Maalesef bunu yılan olarak algılıyorlar ve kuyruğundan dolayı zehirli sanıp öldürüyorlar. Değerli çiftçi dostlarım, bu oluklu kertenkele tamamen zararsız, sizlerin en büyük yardımcınızdır. Bahçenizdeki zararlı böcekleri ve fareleri öldürüp yiyen bir hayvan." dedi.

Oluklu kertenkele hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker de hayvanın, besin zincirinde önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Boyu 1,5 metreye varabilen, 50 yıl yaşayabilen oluklu kertenkelenin besin kaynağını küçük memeliler, eklem bacaklılar, özellikle salyangoz ve solucanların oluşturduğuna değinen Türker, bundan dolayı yağmur sonrası doğada daha çok gözlemlenebileceğini aktardı.