YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor

Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor

19.07.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın yamaçlarında yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki bazı çınar ağaçları, kadınların yaptığı örgü ve desenli kumaşlarla renklendiriliyor.

Genellikle yuvarlak biçimde işlenerek birbirlerine eklenip ağaç gövdelerine giydirilen süslemelerde balık, horoz, nazar boncuğu gibi motifler ile geometrik desenler kullanılıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Derya Tecimer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların giydirilmesi projesine 2014 yılında başladıklarını bildirdi.

Tecimer, doğayı gösterebilmek, mahalleye gelen insanların dikkatini çekebilmek için de böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Projede yer alan tekstil mühendisi Hikmet Ekşi Yıldız ise örgünün ve bunu doğayla paylaşmanın çok keyifli bir iş olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında da bu tür çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Ekşi, "Çok güzel karşılanıyor, insanlar keyifli buluyor. Bu işi yaparken negatif tepkiler aldığımız da oldu, ağaç hava almıyor diye ama görüldüğü gibi ağacı komple sarıp sarmalamıyoruz. Hatta kuruyan bir ağacın yeşerdiğini bile gördük." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylarBüyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı:Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı:

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:49
Öğle
13:20
İkindi
17:15
Akşam
20:40
Yatsı
22:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Beril Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Halk Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.