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Kazılan temel yan binanın çökmesine neden oldu, faciadan dönüldü

16.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yapılan inşaat temeli kazısı nedeniyle kaymaya başlayan 3 katlı bina çöktü. Vatandaşların kendi inisiyatifleriyle binayı boşaltması olası faciayı önledi.

Kazılan temel yan binanın çökmesine neden oldu, faciadan dönüldü

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak’ta bir inşaat için temel kazılması sonrasında yanındaki 3 katlı binanın temeli kaymaya başladı. Bunun üzerine aile apartmanı olduğu öğrenilen ve 3’ü çocuk 8 kişinin yaşadığı bina sakinleri kendi inisiyatifleriyle apartmanı boşalttı. Binanın boşaltılmasının ardından saatler içinde çökmesi olası bir facianın önüne geçti. Binanın çökmesi sonrasında oluşan tablo karşısında ev sahipleri ve kiracılar durumu derin üzüntü ile karşılarken, çevredeki vatandaşlar yıkılan binada yapılan çalışmaları dakikalarca meraklı gözlerle izledi.

İddialara göre yıkılan binanın yanındaki inşaat çalışmalarından bahse konu ev sahipleri oldukça tedirgin oldu fakat hiçbir önlem alınmadan temel kazısı devam etti. Edinilen bilgilere göre yıkılan binadan yaşayan bir kiracının henüz yeni taşındığı, bir başka kiracının ise 1999 depreminde evini kaybettiği öğrenildi.

“İKİNCİ KATTAKİ ADAMIN 1999 DEPREMİNDE DE EVİ YIKILMIŞTI”

Bina sahibinin kızı Rabia Bayyar, "Bizim yanımızda tek katlı bir bina vardı, orayı bir müteahhit aldı Kendisi ev yapmak için. Gereken tedbirleri aldığını söyledi. Geçtiğimiz cumartesi günü temeli kazdı ama betonu dökmedi. Eve girebilirsiniz hiçbir sıkıntı yok diyerek bizi telkin etti. Akşam bizden beton parası istedi ve biz onu da kabul ettik. Sabah geldiğimizde bir odanın çöktüğünü gördük, daha sonra ev tamamen çöktü. Benim hiçbir suçum yok, sizin eviniz eski diyerek bizi suçladı" dedi.

Bir bina sakini Yasin Bayyar ise, “Saat 12’den 5’e kadar yıkılmasın diye çalışıp beton dökmüşler. Bize hiç bilgi vermediler. Verseler evi boşaltırdık, eşyalarımızı alırdık. Biz gerekli olan önlemin alınmasını söyledik ama gerekli olmadığı ve çok masraflı olduğu söylendi. Bu binada 4 daire var. En alt kattaki kiracı daha yeni girmişti. İkinci kattaki adamın 1999 depreminde de evi yıkılmıştı” dedi.

“5 AY ÖNCE KAZI YAPARKEN BALKONUMUZU AŞAĞI İNDİRDİ”

Yıkılan evlerinin enkazını büyük bir üzüntüyle izleyen Talha Bayyar, sorumlulara dava açacaklarını belirtirken, “Bir hafta önce temeli kazmaya başladı biz ona tedbir almasını söylemiştik, herhangi bir tedbir almamıştı çünkü bu binanın eski olduğunu söylemiştik biz ona ve bu müteahhit 5 ay önce kazı yaparken balkonumuzu aşağı indirdi. Evimiz yıkılmaya başlayınca bizi aramaya başladı ve para teklif etti. ‘Eğer bana para verirseniz sizin evinize güçlendirme yapacağım’ dedi. Biz ev kaymaya başlayınca kendi önlemimizi kendimiz alarak evi boşalttık. Yani ev dün kaymaya başlamıştı. Bütün hatıralarım ve anılarım gitti. İhmalden dolayı bizim evimizi bu hale geldi. Bu müteahhit beni tehdit edip belediyede adamlarının olduğunu ve istese evi boşaltabileceğini söyledi. 4 daireden 3’ü de doluydu” ifadelerini kullandı.

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