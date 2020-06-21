YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden Kozanlı şehitlere vefa

Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden Kozanlı şehitlere vefa

ADANA HABERLERİ  | 21.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde Kazım Karabekir Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleri tarafından okul bahçesinin bir bölümüne ve koridorlara Kozanlı şehit asker ve polisler için düzenleme yapıldı.Koridorlara ve bahçeye şehitlere özel çiçeklik düzenlemesi yapılarak bu alana şehitlerin adları, doğum tarihleri ve şehadet yılları tabelalara yazılarak yerleştirildi.Okul Müdürü Hüzeyfe Fındık, bu düzenlemenin Kozanlı şehitlere bir vefa olarak yapıldığını, bu isimler içinde öğrencilerinin olduğunu, onların isim ve aziz hatıralarını yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden Kozanlı şehitlere vefa

Adana’nın Kozan ilçesinde Kazım Karabekir Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleri tarafından okul bahçesinin bir bölümüne ve koridorlara Kozanlı şehit asker ve polisler için düzenleme yapıldı.
Koridorlara ve bahçeye şehitlere özel çiçeklik düzenlemesi yapılarak bu alana şehitlerin adları, doğum tarihleri ve şehadet yılları tabelalara yazılarak yerleştirildi.
Okul Müdürü Hüzeyfe Fındık, bu düzenlemenin Kozanlı şehitlere bir vefa olarak yapıldığını, bu isimler içinde öğrencilerinin olduğunu, onların isim ve aziz hatıralarını yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti. Fındık, şehitlerin ailelerini de unutmadıklarını, onlara ev ziyaretleri yaptıklarını, okulda öğrencilerle bir araya getirerek çok anlamlı duygusal anlara şahitlik ettiklerini söyledi.
Okulda şehit ve gazilerin çocuklarının da eğitim gördüğünü ve bu öğrencilerin kendileri için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Fındık, onları kendileri için şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüklerinden her konuda gereken ilgiyi gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden Kozanlı şehitlere vefa

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Anıl Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.