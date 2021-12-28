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Kazım Karabekir Stadı'na kurulacak gün ışığı cihazıyla zemin soğuktan korunacak

28.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazım Karabekir Stadı'na kurulacak gün ışığı cihazıyla zemin soğuktan korunacak

Kışın sert ve çetin geçtiği Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'na kurulacak "ultra viole gün ışığı cihazı" sayesinde stat zemini soğuktan korunup futbolcuların daha konforlu zeminde futbol oynaması sağlanacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bulunan ultra viole gün ışığı cihazı, İzmir'den tıra yüklenerek Erzurum'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'na montajı yapılarak kurulacak cihaz, saha zeminini soğuktan koruyarak futbolcuların daha iyi ortamda oynamasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, saha zemininin korunması için gönderilen cihazın kendilerini sevindirdiğini belirterek, mavi-beyazlı kulüp adına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Kulübün asbaşkanı Ahmet Dal ise cihazın getirilme sürecini uzun süredir takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz daha önce Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden böyle bir cihaza Kazım Karabekir Stadı'nda ihtiyaç olduğunu iletmiştik. İl müdürlüğümüz de talebemizi dikkate aldı, girişimler sonuç verdi. İnşallah kış mevsiminin en uzun süreyle hüküm sürdüğü şehrimizde ultra viole gün ışığı cihazı sayesinde stadımızın zemini soğuktan korunacak."

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