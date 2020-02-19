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Kazım Karabekir Stadı’nda Bursa seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 19.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

Cumartesi günü oynanacak olan BB Erzurumspor-Bursaspor maçı öncesinde GSİM Personeli Kazım Karabekir Stadı’nda hummalı bir hazırlık yapıyor.TFF 1.

Cumartesi günü oynanacak olan BB Erzurumspor-Bursaspor maçı öncesinde GSİM Personeli Kazım Karabekir Stadı’nda hummalı bir hazırlık yapıyor.
TFF 1. Ligin 23. Haftasında Cumartesi günü saat 14:00’da oynanacak olan BB Erzurumspor-Bursaspor maçı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Stadı’nın zeminin hummalı bir çalışma yapıyor. Alttan ısıtma sistemine sahip olan stadyumun zeminin ağır kış şartlarından soğuktan etkilenmemesi ve zeminin yeşil kalması için yoğun çaba sarf eden Stat personeli, TFF 1. Ligde haftanın maçı olarak değerlendirilen Erzurum-Bursa maçı öncesinde zeminde yoğun bir çalışma yapıyor.
Pazartesi gününden beri Kazım Karabekir Stadı’nda hummalı bir çalışma yapan Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Stat Tesis Amiri Yakup Çiltaş ile personelin gayretleri çalışmaları GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’i de oldukça mutlu etti.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yoğun tempoda çalışarak saha zeminini güzel bir konuma kavuşturan personele teşekkür etti.

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